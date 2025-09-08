كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم الاثنين 8-9-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.87 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و 12.93 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك مصر: 12.87 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و 12.93 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك القاهرة: 12.89 جنيه للشراء، و 12.96 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.90 جنيه للشراء، بتراجع قرشين ، و12.93 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 12.86 جنيه للشراء ، و 12.91 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.