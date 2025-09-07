إعلان

افريكسيم بنك: نصيب الفرد في إفريقيا يرتفع إلى 2500 دولار سنويا في 2024

03:59 م الأحد 07 سبتمبر 2025

البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أفريكسيم بنك

كتبت- منال المصري:

قال بنديكت أوراماه، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك”، إن نصيب الفرد بأفريقيا من إجمالي الدخل المالي ارتفع من 1900 دولار في 2016 إلى 2500 دولار في 2024.

وأوضح في كلمته خلال المعرض الأفريقي التجارة البينية بالجزائر 2025 اليوم، أن رغم هذا الارتفاع فإن تقارير البنك الدولي ومنظمة أوكسفام لعام 2022 أشارت إلى أن فوائد هذا النمو ركزت على نسبة قليلة من السكان، ما زاد الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

وأشار أوراماه إلى أن البنك خصص 2 مليار دولار لدعم هذه الحكومات بالتمويل التجاري والاستثماري.

بنديكت أوراماه أفريكسيم بنك البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد
