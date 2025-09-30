الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 2.9% خلال الربع الثاني من 2025 على أساس ربع سنوي.

وارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثاني من 2025 بنحو 4.54 مليار دولار إلى نحو 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو مقارنة بنحو 156.69 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2025.

كان أحمد كجوك وزير المالية قال في وقت سابق أن مصر تستهدف خفض الدين الخارجي بنحو ملياري دولار كل عام.

كانت مصر حصلت خلال الربع الثاني من العام الحالي على نحو 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد اعتماد المراجعة الرابعة على قرض مصر.