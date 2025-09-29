صندوق النقد: سعر الفائدة في مصر لا يزال مرتفعا

يرى أليكس سيجورا ممثل مقيم أول لصندوق النقد الدولي، في مصر أن سعر الفائدة لا يزال مرتفعا رغم تخفيضات البنك المركزي المصري الأخيرة.

وأوضح خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن استمرار تراجع معدل التضخم تتيح آفاقا أكبر المركزي المصري للمزيد من خفض سعر الفائدة.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 5.25% لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف منذ بداية العام الحالي على 3 مرات أخرها 2% في أغسطس الماضي لتتراجع من مستوياتها المرتفعة إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.

وعلى مستوى مدن مصر تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12% في أغسطس الماضي للمرة الثالثة على التوالي مقابل 13.9% في يوليو.

جاءت تصريحات أليكس على خلاف تصريحات جهاز أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي قبل ثلاثة أشهر عندما دعا إلى ضرورة تحلي المركزي بالصبر قبل خفض سعر الفائدة للحفاظ على تدفق المستثمرين في أدوات الدين المحلية لتمويل عجز الموازنة.

ويعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات متباينة بين الخبراء بالخفض أو التثبيت.