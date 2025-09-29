تحت الـ 48 جنيها.. انخفاض مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات البنوك اليوم
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك بقيمة تتراوح بين 12 و 15 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الاثنين 29-9-2025، مقارنةً بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.96 جنيه للشراء، و48.06 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.97 جنيه للشراء، و48.07 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.