كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك بقيمة تتراوح بين 12 و 15 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الاثنين 29-9-2025، مقارنةً بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.96 جنيه للشراء، و48.06 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.97 جنيه للشراء، و48.07 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.