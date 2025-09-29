إعلان

ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

10:35 ص 29/09/2025

سعر الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 29-9-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.77 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك مصر: 12.77 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك القاهرة: 12.78 جنيه للشراء ، و12.85 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.81 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.80 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.ش

