سعر الذهب يسجل رقمًا قياسيًا ويتخطى 3800 دولار للأونصة

قفز سعر الذهب العالم 1.52% ببداية تعاملات الاثنين متجاوزًا 3800 دولار للأونصة، إلى نحو 3817 دولار للأوقية (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ليسجل مستوى قياسياً جديداً، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويأتي ارتفاع سعر الذهب بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ليتجاوز بذلك الذروة التي بلغها الثلاثاء الماضي، وليستكمل مكاسبه للأسبوع السادس على التوالي.

وصعدت الفضة بنسبة 2.4%، وحققت كل من البلاتين والبلاديوم مكاسب قوية، مدعومة بتضييق المعروض وتدفّقات قوية إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بهذه المعادن.

وقفز سعر الذهب بأكثر من 40% منذ بداية العام، محقّقاً مستويات قياسية جديدة مدعومة بالطلب القوي من البنوك المركزية، والتوقعات بعودة خفض الفائدة الأميركية.

ويتجه المعدن الأصفر لتسجيل مكاسب فصلية للربع الثالث على التوالي، وسط ارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2022، كل من "جولدمان ساكس" و"دويتشه بنك" يتوقعان استمرار هذا الاتجاه الصعودي، بحسب "اقتصاد الشرق".