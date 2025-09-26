بنك الإسكندرية يقدم حساب توفير بعائد شهري يصل إلى 19%



كتبت- منال المصري:

أعلن بنك الإسكندرية عن تحديثات جديدة في أسعار العائد على حساب "ألترا توفير"، من خلال تقديم عائد شهري يصل إلى 19% الأعلى عائد على مستوى البنوك.



وبحسب بيان البنك اليوم، فإن حساب "ألترا توفير" متاح بالجنيه المصري فقط، بحد أدنى لفتح الحساب يبلغ 2500 جنيه، وحد أدنى لاحتساب العائد قدره 100 ألف جنيه، مما يتوافق مع احتياجات شريحة واسعة من العملاء الباحثين عن أدوات ادخارية موثوقة ذات عائد تنافسي.



ويعكس حساب "ألترا توفير" توجه بنك الإسكندرية إلى تشجيع الأفراد على توجيه مدخراتهم إلى قنوات رسمية تُسهم في تمكين البنوك من تمويل القطاعات الإنتاجية والاستثمارية.