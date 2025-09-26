إعلان

بنك الإسكندرية يقدم حساب توفير بعائد شهري يصل إلى 19%

كتب : منال المصري

03:41 م 26/09/2025 تعديل في 14/10/2025

بنك الإسكندرية

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك الإسكندرية عن تحديثات جديدة في أسعار العائد على حساب "ألترا توفير"، من خلال تقديم عائد شهري يصل إلى 19% الأعلى عائد على مستوى البنوك.


وبحسب بيان البنك اليوم، فإن حساب "ألترا توفير" متاح بالجنيه المصري فقط، بحد أدنى لفتح الحساب يبلغ 2500 جنيه، وحد أدنى لاحتساب العائد قدره 100 ألف جنيه، مما يتوافق مع احتياجات شريحة واسعة من العملاء الباحثين عن أدوات ادخارية موثوقة ذات عائد تنافسي.


ويعكس حساب "ألترا توفير" توجه بنك الإسكندرية إلى تشجيع الأفراد على توجيه مدخراتهم إلى قنوات رسمية تُسهم في تمكين البنوك من تمويل القطاعات الإنتاجية والاستثمارية.

بنك الإسكندرية حساب ألترا توفير

