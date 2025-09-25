إعلان

انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

10:23 ص 25/09/2025

سعر الريال السعودي

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.78 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.78 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و12.85 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

بنك القاهرة: 12.78 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و12.85 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

بنك الإسكندرية: 12.81 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.81 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و12.85 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

