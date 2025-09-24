بروتوكول بين البنك الزراعي والوكالة الألمانية لتعزيز التمويل المستدام

كتبت- منال المصري:

وقع البنك الزراعي المصري، على بروتوكول تعاون مشترك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ، وشركة IPC للاستشارات، بغرض إرساء أسس التمويل المستدام، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن أسس التمويل تقوم على تطوير وتفعيل نظام الإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة، ودمجها في إجراءات الإئتمان والأنشطة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكافة استثمارات البنك، بما يتوافق مع متطلبات البنك المركزي المصري، وأفضل الممارسات العالمية لدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

ووفقاً لبروتوكول التعاون، تعمل الوكالة الألمانية على تقديم الدعم الفني والتقني لإصدار حزمة من المنتجات والبرامج التمويلية المبتكرة والصديقة للبيئة، تناسب احتياجات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام، لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

ووقع البروتوكول عن البنك الزراعي المصري، غادة مصطفى، نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات الدعم، وكارينا دنكر، المدير المسئول عن التغير المناخي والتحول الأخضر بشركة IPC للاستشارات، بحضور محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وسامي عبد الصادق، نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال.

وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكدت غادة مصطفى، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، حرص البنك على تعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية والمحلية، لتأكيد التزامه الراسخ بدمج المبادئ والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في كافة عملياته المصرفية.

فضلاً عن دعم جهود البنك نحو تحقيق نظام مالي يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، باعتباره أكبر البنوك في تمويل القطاع الزراعي و كافة الأنشطة المرتبطة به، وسعيه الدائم نحو تحقيق التنمية المستدامة، وفق غادة مصطفى.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تمثل تعزز من قدرات البنك في تطبيق آليات الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام، من خلال حصول البنك الزراعي المصري، على حزمة متكاملة من الاستشارات والدعم الفنى تشمل تصميم وتنفيذ منتجات تمويلية خضراء مبتكرة صديقة للبيئة تتماشى مع الاحتياجات المتنامية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكذلك كافة الاستثمارات، إلى جانب وضع أطر عملية وخطط تنفيذية لتطوير ومتابعة هذه المنتجات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التمويل الاخضر، مما يسهم في نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة قاعدة المستفيدين من برامجه ومنتجاته التمويلية.

وأشارت إلى أن أطر التعاون المشترك تستهدف أيضا قيام الوكالة الألمانية بتقديم الدعم الفني وبناء القدرات البشرية لموظفي البنك، في قطاعات الاستدامة، والمخاطر، والائتمان وتدريبهم على مبادئ التمويل الأخضر المستدام، ومساعدتهم على وضع خطط متكاملة ومنهجية لتطوير وتصميم المنتجات البنكية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية وتطبيق الحوكمة بشفافية على كافة أنشطة البنك التمويلية.