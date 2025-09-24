زاد في خمس بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 7 و10 قروش، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 24-9-2025، مقارنةً بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.23 جنيه للشراء، و48.33 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.23 جنيه للشراء، و48.33 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.22 جنيه للشراء، و48.32 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.23 جنيه للشراء، و48.33 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.