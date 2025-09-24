إعلان

زاد في خمس بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:48 ص 24/09/2025

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 7 و10 قروش، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 24-9-2025، مقارنةً بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.23 جنيه للشراء، و48.33 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.23 جنيه للشراء، و48.33 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.22 جنيه للشراء، و48.32 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.23 جنيه للشراء، و48.33 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية بالتعليم العالي.. رابط مفعل و4 خطوات
مصر تطرح رؤيتها لليوم التالي في غزة.. ومدبولي: القضاء على حماس عسكريا لن ينجح
3 أرقام تاريخية لـ فيستون ماييلي بعد فوز بيراميدز على أهلي جدة
شبورة ورياح واضطراب ملاحة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة