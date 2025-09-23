كتبت- منال المصري:

استقبل البنك المركزي المصري، مؤخرًا، وفدًا من بنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا في زيارة لمدة 3 أيام وذلك بهدف التعرف على التجربة المصرية الرائدة في إنشاء وتشغيل دار طباعة النقد ومركز النقل بالعاصمة الإدارية، في إطار جهود تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية.

وضم الوفد، وفق البيان، 9 خبراء من بنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا، وذلك لاكتساب وتبادل الخبرات اللازمة، والوقوف على أفضل الممارسات الدولية المتبعة.

وتستهدف الزيارة فهم النموذج التشغيلي الذي ينتهجه البنك المركزي المصري في دار الطباعة ومركز النقد، بما في ذلك التكنولوجيا المستخدمة في الميكنة، وكفاءة انسياب العمل، والبروتوكولات المتبعة للحد من المخاطر وآليات الحوكمة، وذلك بالإضافة إلى تبادل المعرفة حول مختلف المشروعات البحثية والموضوعات الأخرى المتعلقة بالعملة.

وخلال استقبال الوفد، قال خالد فاروق - وكيل المحافظ لقطاع دار طباعة النقد إن هذه الزيارات تؤكد ريادة البنك المركزي المصري والمستوى العالمي الذي تتمتع به منشآت البنك في العاصمة الإدارية الجديدة خاصة دار الطباعة ومركز النقد.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نجلاء نزهي – مستشار المحافظ للشؤون الإفريقية أن "الزيارات المتتابعة من البنوك المركزية للدول الإفريقية والأحداث المشتركة التي يتم تنظيمها، في مختلف التخصصات المصرفية والرقابية، تأتي في إطار توجه الدولة والبنك المركزي المصري للتوسع في أوجه التعاون الإفريقي على كافة الأصعدة، وقد سعدنا باستقبال الوفد الذي يضم مجموعة متميزة من الخبراء، ونتطلع إلى المزيد من التنسيق والتعاون المستقبلي مع بنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا".

وفي نفس السياق قالت ديليا سامبسون – رئيسة الوفد الجنوب إفريقي إن الزيارة كانت تجربة لا تنسى أضافت رؤى ومعارف قيمة، وأضافت "نأمل أن تساهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون الثنائي ليشمل كافة المجالات ذات الصلة بما يعود بالفائدة على الجانبين والاقتصاد القومي للبلدين الشقيقين".

تضمنت الزيارة جولة شاملة بدار الطباعة وجولة أخرى بمركز النقد Cash Centre، حيث رافق الوفد من البنك المركزي المصري مسؤولو قطاعات التعاون الإفريقي ودار طباعة النقد والعمليات المصرفية والأمن.