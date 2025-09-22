وقع البنك الزراعي المصري، مع منظومة "أمان" التابعة لقطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية، بروتوكول تعاون يتيح للبنك الاستفادة من منافذ أمان المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية في صرف كوبونات السلع الغذائية الأساسية، التي يمنحها البنك للأسر الأكثر احتياجاً في المناسبات والمواسم على مستوى المحافظات.

ويأتي ذلك ضمن جهود البنك ودوره الوطني لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، تنفيذاً لاستراتيجة البنك للمسؤولية المجتمعية، وفق بيان البنك اليوم.

ووقع البروتوكول، شريف حسن، رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي المصري، بحضور اللواء أشرف محمود، مساعد أول وزير الداخلية للمشروعات والتنمية، ومسئولي البنك الزراعي المصري.

ووفقاً للبروتوكول، تقوم منظومة أمان بإصدار كوبونات مؤمنة لصالح البنك الزراعي المصري، تحمل شعاري البنك وأمان، يقوم البنك بتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية في المواسم والمناسبات والأعياد، على أن يقوم حاملي تلك الكوبونات من المستحقين باستبدالها من منافذ أمان، واستخدمها في شراء السلع الغذائية والمواد التموينية، وفقاً للقيمة المالية للكوبون.

فيما تقوم منظومة أمان من خلال منافذها المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي تزيد عن 1150 منفذ، بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية، طبقاً لبرامج وزارة الداخلية، ومساهمتها في توفير السلع الغذائية للمواطنين.

وحول البروتوكول، أكد شريف حسن، رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي المصري، حرص البنك على مد قاعدة الحماية الاجتماعية، والوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجاً في كافة أنحاء الجمهورية بما فيها المحافظات الحدودية، في إطار المسئولية المجتمعية للبنك، وتوفير السلع الغذائية الأساسية والمواد التموينية، بهدف تقديم يد العون، ودعم تلك الأسر لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، ومتطلبات الحياة، تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي.

وأشار إلى أن التعاون بين البنك ومنظومة أمان، سيعمل على التيسير على الأسر الأكثر احتياجاً، وتسهيل صرف كوبونات السلع الغذائية التي يقوم البنك بمنحها للمستحقين، والاستفادة من شبكة منافذ أمان المنتشرة في كافة المحافظات، إلى جانب قدرتها على توفير كافة السلع والمواد التموينية بأسعار مخفضة، ما يحقق أقصى استفادة للمستحقين من تلك الكوبونات.