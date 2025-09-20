الأعلى في بنوك مصر.. أسعار العائد على الشهادات في بنكي الأهلي ومصر

كتبت- منال المصري:

لا يزال بنكا الأهلي ومصر الحكوميان ينفردان بتقديم أعلى أسعار للعائد على شهادات الادخار ذات أجل 3 سنوات سواء للعائد الثابت أو المتناقص على مستوى بنوك مصر رغم خفضهما نسبة الفائدة الشهر الماضي.

كان بنكا الأهلي ومصر أعلنا قبل نهاية الشهر الماضي خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار للعائد الثابت 1.5% وعلى العائد المتدرج بين 1.5% و4% وفق دورية صرف العائد والسنة.

تزامن ذلك مع خفض البنك المركزي سعر الفائدة 2% للمرة الثالثة منذ بداية 2025 إلى 22% للإيداع و23% للإقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية السادس قبل نهاية أغسطس.

بجانب سعر الفائدة في البنكين اللذين يعدان ذراعي البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية يبيعان الشهادات من أول ألف جنيه دون إلزام العميل بحدود مرتفعة للشراء للاستفادة من العائد المرتفع كما تفعل بعض البنوك الكبرى الأخرى.

في السطور التالية يقدم مصراوي أسعار الفائدة المرتفعة على الشهادات الثلاثية في بنكي الأهلي ومصر.

البنك الأهلي

الشهادة الثلاثية "البلاتينية" للعائد الثابت: سجل 17% يصرف شهريا.

الشهادة الثلاثية "البلاتينية" للعائد المتناقص: يتراوح بين 13.5% و23% بدلا من 15% و27% وفق دورية صرف العائد شهري أو سنوي.



الحد الأدنى للشراء: يبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه.

بنك مصر

شهادة "القمة" الثلاثية للعائد الثابت: سجل سعر العائد إلى 17% يصرف شهريا.

شهادة ابن مصر الثلاثية ذات العائد المتناقص: يتراوح العائد الذي يصرف شهريا بين 20.5% في السنة الأولى و17% في الثانية و13.5% في الثالثة بدلا من 23%، و19.5%، و16% على التوالي.