كتبت- منال المصري:

أعلن البنك العربى الافريقى الدولى (AAIB) مشاركته في تتمويل جزءا من التكلفة الاستثمارية كمرحلة أولى للمشروع الاستراتيجي لصالح شركة MCV لصناعة وسائل النقل.

وتولى البنك وفق بيان له اليوم، بتمويل بناء المصنع وخطوط الإنتاج الجديدة (الآلات والمعدات) للشركة حيث تم افتتاح المصنع في المنطقة الصناعية بمدينة الصالحية الجديدة.

وقد قام البنك العربى الافريقى الدولى بمنح قرض طويل الأجل لمدة 7 سنوات، بقيمة 770 مليون جنيه و8 ملايين يورو في يناير 2024.



ويأتي هذا التمويل في إطار الاتفاق الاستراتيجي بين شركتي MCV و ڤولڤو ، بهدف تجميع الحافلات الكهربائية في مصر وتصديرها للسوق الأوروبية.



وقال تامر وحيد العضو المنتدب للبنك العربى الافريقى الدولى، إن تمويل البنك لخط الإنتاج الجديد تم في زمن قياسي، ما ساعد على تحويل الفكرة إلى واقع ملموس مع افتتاح المهندس كريم غبور، الرئيس التنفيذي لشركة MCV، لخط الإنتاج.

وأكد تامر وحيد أن البنك العربى الافريقى الدولى، يؤكد مجدداً إلتزامه الذي بدأ منذ مطلع الألفية، بدعم الصناعة والاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، ليواصل دوره كشريك استراتيجي لأكبر الشركات المحلية والدولية التي ترى في السوق المصري سوقًا واعدًا وجاذبًا للاستثمار والتنمية المستدامة.