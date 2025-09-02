كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 2-9-2025، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.48 جنيهًا للشراء، و48.58 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.5 جنيه للشراء، و48.6 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.54 جنيه، بتراجع 5 قروش، و48.63 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.







