سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 7 بنوك خلال أسبوع

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار خلال أسبوع في 7 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و8 قروش، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، بينما ارتفع في 3 بنوك، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 48.14 جنيه للشراء، و48.24 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.13 جنيه للشراء، و48.23 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.14 جنيه للشراء، و48.24 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.14 جنيه للشراء، و48.24 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع

بنك البركة: 48.13 جنيه للشراء، و48.23 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.14 جنيه للشراء، و48.24 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.13 جنيهًا للشراء، و48.23 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.09 جنيه للشراء، و48.19 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.14 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و48.23 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.