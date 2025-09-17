إعلان

بعد قرار الفيدرالي.. "بتكوين" تقود العملات المشفرة للارتفاع

10:37 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

عملات مشفرة أرشيفية

كتبت- منال المصري:

ارتفعت أسعار العملات المشفرة بقيادة بتكوين عقب ساعة من قرار الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- بخفض سعر الفائدة 0.25% في اجتماعه اليوم.

ارتفعت عملة البتكوين خلال آخر ساعة 0.05% إلى 115.69 ألف دولار.

وزادت عملية إيثريوم 0.42% إلى 4.48 ألف دولار، وصعدت دوجكوين 1.08% إلى 0.267 دولار.

وارتفعت عملة يو أس دي سي 0.01% إلى 0.999 دولار.

