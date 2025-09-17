كتبت- منال المصري:

يستهدف مركز أفريقيا للبحث والابتكار ARIH الذي قام البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بنك أفركسيم بتدشينه مؤخراً، تحقيق أرباح اقتصادية سنوية للقارة بنحو 70 مليار دولار، وذلك من خلال تعزيز النمو المستدام بفضل الابتكار.

ومن المتوقع، وفق البيان، أن يقوم مركز أفريقيا للبحث والابتكار ARIH بدعم التكنولوجية والتجارة البينية الأفريقية والنمو المستدام والتغيير الهيكلي للاقتصادات الأفريقية بواسطة تشجيع البحث العلمي والابتكار وتسويق التقنيات المحلية.

والهدف من ذلك هو تسريع وتيرة التجارة البيئية الأفريقية والتغيير الهيكلي عن طريق الاستفادة من الترابط العضوي بين الأوساط الأكاديمية والقطاع وصناع السياسات عبر الابتكارات القابلة للتطوير.

ويهتم المركز بالتصدي لانخفاض الاستثمار في البحث والتطوير في أفريقيا والتعامل مع انخفاض مستوى أداء القارة فيما يتعلق بناتج الأبحاث.

وقال يامي كيل كبير الخبراء الاقتصاديين والعضو المنتدب للأبحاث في بنك أفركسيم، إن إنشاء مركز أفريقيا للبحث والابتكار يسجل لحظة محورية في المنظومة العلمية والتكنولوجية.

وأشار إلى التزام بنك أفركسيم بتسخير المواهب المحلية في أفريقيا وتحول رأس المال الفكري في القارة نحو التنافسية الصناعية والتوسع في التجارة والتنمية المستدامة."

وقال كيل أن أفريقيا تسهم في الوقت الحالي بأقل من ثلاثة بالمائة من الناتج البحثي العالمي، على الرغم من التحديات الملحة التي تواجهها ويعتبر تسريع وتيرة المنظومة الأفريقية للابتكار من أجل دعم النمو الاقتصادي وتنوع التجارة والسيادة التكنولوجية هدفاً تسعد بالالتزام به.

وأضاف: "رؤيتنا بالنسبة لمركز ARIH هي أن يكون المركز منصة للتغيير تسعى إلى تحويل رأس المال الفكري نحو التنافسية الصناعية والنمو القائم على التجارة، مع التسليم بأن مضاعفة الإنفاق الأفريقي في مجال البحث والتطوير بنسبة واحد بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي من شأنه إطلاق العنان لأرباح تصل إلى 70 مليار دولار سنوياً.

كما أننا نرى أن ARIH يتمركز باعتباره وسيلة هامة لربط الدوائر الأكاديمية والقطاع وصناع السياسات والمستثمرين بغية تسريع مسيرة أفريقيا نحو النمو الشامل والمستدام."

اختتمت فعاليات معرض التجارة البينية الأفريقية IATF2025 التي استمرت خلال الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر مسجلاً أكثر من 112000 زائر من 132 دولة ونتيجة إيجابية بتحقيق صفقات تجارية واستثمارية بلغت قيمتها 48.3 مليار دولار تم إبرامها على مدار الأيام السبعة للمعرض القاري واستقبل المعرض 2148 عارضاً.