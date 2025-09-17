إعلان

انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك اليوم

10:27 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025

سعر الريال السعودي

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك ،خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.76 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.76 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 12.83 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك القاهرة: 12.77 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.85 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك الإسكندرية: 12.80 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.83 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

البنك التجاري الدولي: 12.78 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

