كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بقيمة تتراوح بين 4 قروش و11 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 16-9-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.05 جنيه للشراء، و48.15 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.05 جنيه للشراء، و48.15 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.05 جنيه للشراء، و48.15 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.05 جنيه للشراء، و48.15 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.03 جنيه للشراء، و48.13 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.05 جنيه للشراء، و48.15 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.05 جنيهًا للشراء، و48.15 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.06 جنيه للشراء، و48.16 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.14 جنيه، و48.24 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.