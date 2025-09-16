سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بقيمة تتراوح بين 4 قروش و11 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 16-9-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.05 جنيه للشراء، و48.15 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 48.05 جنيه للشراء، و48.15 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.05 جنيه للشراء، و48.15 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.05 جنيه للشراء، و48.15 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 48.03 جنيه للشراء، و48.13 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 48.05 جنيه للشراء، و48.15 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.05 جنيهًا للشراء، و48.15 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.06 جنيه للشراء، و48.16 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.14 جنيه، و48.24 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
