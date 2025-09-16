كتبت- منال المصري:

احتفل البنك الأهلي المصري ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بتخريج دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على المنح الدراسية المقدمة من البنك الأهلي المصري من كلية الهندسة، حيث بلغ عدد الطلاب بتلك الدفعة 65 طالب وطالبة.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإنه تم على هامش الاحتفال بتخرج دفعة 2020، تكريم البنك الأهلي المصري لمساهماته الإيجابية والمؤثرة في قطاع التعليم وبالأخص في مجال دعم المنح الدراسية للطلاب المتفوقين لاستكمال دراستهم.

وأعرب محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن اعتزازه باستمرار دعم البنك لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والتي ينتج ثمارها اليوم بتخريج دفعة جديدة من الشباب الواعد.

وأكد أن البنك الأهلي المصري يضع ملف المنظومة التعليمية على رأس أولوياته في مجال المسئولية المجتمعية، بما يواكب توجهات الدولة نحو دعم العملية التعليمية.

وأشار الإتربي إلى أن مواصلة الدعم لمدينة زويل يعكس الدور الحيوي الذي يلعبه البنك الأهلي في بناء كوادر واعدة من الشباب المصري القادر على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، والمساهمة في تطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، باعتبارها أحد أكثر الملفات تأثيرًا في المجتمع ككل، حيث يسهم في تمكين الشباب وفتح آفاق جديدة لهم بما يخدم مستقبل الوطن.

وأشاد الدكتور وائل عقل القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون المثمر بين البنك الأهلي ومدينة زويل على مدار الأعوام السابقة.

وقام البنك الأهلي بالمساهمة في تشييد معهد أبحاث النانو؛ وهذا المعهد يخدم العديد من الباحثين فيما يتعلق بالنانو والنانو تكنولوجي والذي يتضمن 5 مراكز بحثية منهم مركز علوم المواد، مركز الأجهزة النانونية والالكترونيات، مركز النانوتكنولوجي، مركز الفوتونيات والمواد الذكية ومركز المواد المرجعية المعتمدة؛ فضلاً عن المشاركة في تأسيس منطقة الألعاب ومحطات الدراجات الهوائية بالمدينة حتى يتم تحقيق التوازن ما بين التعليم والترفيه للطلبة وأيضاً تشجيع الطلبة على الحياة الصحية المتوازنة بالإضافة إلى المساهمة في دعم الطلاب بالمنح الدراسية الكلية والجزئية لاستكمال مسيرتهم العلمية والدراسية.

ومن جانبها أعربت دينا أبو طالب رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري عن اعتزازها بدعم البنك الأهلي المصري لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا الذي يمتد لسنوات عديدة منذ نشأة المدينة في عام 2011، موثقاً بسجل حافل بالإنجازات.

تتضمن المساهمة في نشأة المدينة بمنحة تقدر بـ 310 مليون جنيه، وتمكين الطلاب من استكمال مسيرتهم التعليمية داخل مدينة زويل من خلال المنح الدراسية الكلية والجزئية التي يقدمها البنك والبالغ عددها أكثر من 400 منحة بمبلغ 92,5 مليون جنيه، والتي تمثل فرصة حقيقية للطلاب المتفوقين وغير القادرين لاستكمال دراستهم في مؤسسة علمية رائدة مثل مدينة زويل، وهو ما يدعم بناء قاعدة من الكفاءات الشابة القادرة على الإبداع والابتكار وتقديم حلول للتحديات التي يواجها المجتمع.

وأشارت أبو طالب إلى أن البنك الأهلي المصري يواصل دعمه لمؤسسات التعليم والبحث العلمي سعياً لتطوير المنظومة التعليمية، بما يعزز من دورها في الارتقاء بجودة التعليم وبناء أجيال واعية ومؤهلة، وبما يؤكد على رسالته المجتمعية في دعم كل ما يمس حياة المواطن بشكل مباشر وله أثر إيجابي على المجتمع ككل.