المركزي الأمريكي يعقد اجتماع الفائدة غدا وسط توقعات بخفض 0.25%

كتبت- منال المصري:

يعقد الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سادس اجتماع للفائدة خلال 2025 غدا وبعد غد وسط توقعات بخفض سعر الفائدة لأول مرة خلال العام الحالي.

كان الفيدرالي الأمريكي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير خلال أول 5 اجتماعات العام الحالي بعد أن خفضها 1% العام الماضي إلى 4.25% و4.5%.

توقع بنك مورجان ستانلي أحد البنوك الأمريكية، أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في 4 اجتماعات متتالية حتى يناير 2026، على أن يبدأ بأول خفض 0.25% في اجتماعه المقبل بدعم تباطؤ التضخم.

يواصل دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الضغوط على جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بهدف خفض عبء الدين على الولايات المتحدة الأمريكية.

يتمهل البنك المركزي الأمريكي في خفض سعر الفائدة حتى التأكد من نزول معدل التضخم بشكل مستدام الذي يعد من أهم مستهدفاته وكذلك دراسة تبعات الرسوم الجمركية على التضخم.

في أغسطس الماضي ارتفع معدل التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية إلى 2.9% من 2.7% في يوليو، تحت ضغط زيادة أسعار بعض السلع الخدمات.