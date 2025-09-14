محمد شوقي نائباً للرئيس التنفيذي للبنك المصري لتنمية الصادرات

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات EBank تعيين محمد شوقي نائباً للرئيس التنفيذي للبنك خلفا لمحمد أبو السعود الذي تولى رئاسة البنك الزراعي المصري.

ويمتلك محمد شوقي، وفق بيان البنك اليوم، خبرة مصرفية تمتد لأكثر من 25 عاماً في كبرى المؤسسات المالية، حيث شغل مؤخراً منصب الرئيس المالي والخدمات المشتركة في مصرف أبو ظبي الإسلامي (ADIB) منذ مطلع عام 2022، متولياً الإشراف على القطاعات المالية ومكتب البيانات والخدمات المشتركة،

كما شغل قبل ذلك منصب المدير المالي لبنك عودة (FAB حاليا) منذ عام 2016، وقاد العديد من عمليات إعادة الهيكلة والاستحواذ الناجحة.

كما عمل سابقاً في البنك الاهلي الكويتي (بيريوس سابقا) وبنك مصر الدولي - الاهلى سوستية جنرال (QNB مصر حالياً)، حيث كان له دور محوري في إدارة الأصول والخصوم وعمليات الدمج والاستحواذ على مستوى المنطقة مع مجموعة سوسيته جنرال.

وعلى الصعيد الأكاديمي، يحمل شوقي شهادة CMA وزمالة جمعية المحاسبين الإداريين بأمريكا، وماجستير في إدارة الأعمال (MBA) في التمويل والاستثمارات، بالإضافة إلى مشاركته في برامج قيادية مرموقة من بينها برنامج القيادة في كلية هارفارد للأعمال، وبرنامج قادة المستقبل في الولايات المتحدة وسويسرا.

أكد أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات إن انضمام محمد شوقي لفريق الإدارة التنفيذية يمثل إضافة نوعية للبنك، نظراً لما يتمتع به من خبرات مصرفية متراكمة وخبراته في القطاعات المالية، الاستراتيجية، وإدارة التحول المؤسسي ستسهم في تسريع وتيرة خطط البنك نحو التوسع الإقليمي، وتعزيز محفظة الأعمال، وترسيخ مكانته كبنك رائد يدعم الصادرات المصرية ويواكب التطورات العالمية في الخدمات المصرفية.