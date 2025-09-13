إعلان

بنك ناصر يوضح حقيقة فتح باب التعيين لوظيفة خدمة العملاء

12:22 ص السبت 13 سبتمبر 2025

بنك ناصر الاجتماعي

كتبت- منال المصري:

نفى بنك ناصر الاجتماعي ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعلان منسوب إليه عن فتح باب التوظيف لوظيفة خدمة عملاء ومسؤول تمويل بالبنك .

وأكد البنك في بيان له اليوم، أن هذا الإعلان عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يصدر عنه أي بيان أو إعلان رسمي في هذا الشأن.

وطالب بنك ناصر الاجتماعي بضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات أو الروابط المضللة التي تستهدف استغلال السادة المواطنين.

مشدداً على أن البيانات الرسمية للبنك تصدر من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والبنك وعبر الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال الموقع الإلكتروني للبنك.

