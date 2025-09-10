تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأربعاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 10-9-2025، بينما ارتفع في بنك الإسكندرية، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.97 جنيه للشراء، و48.07 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.97 جنيه للشراء، و48.07 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.97 جنيه للشراء، و48.07 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.92 جنيه للشراء، و48.02 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.92 جنيه للشراء، و48.02 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 47.92 جنيهًا للشراء، و48.02 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.97 جنيه للشراء، و48.07 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48 جنيه، و48.1 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.
