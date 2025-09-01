كتبت- منال المصري:

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك تسمح لها بإنشاء وحدات تواجد خارج نطاق فروعها التقليدية لتقديم خدماتها المصرفية في المناطق التي لا يوجد بها فروع للبنوك على مستوى الجمهورية.

وأوضح المركزي في بيان له اليوم، أن هذه التعليمات الجديدة تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المصرفية بجودة عالية خاصة.

أنواع الخدمات المصرفية

وأشار المركزي إلى أن وحدات التواجد ستقدم مجموعة محددة ومتنوعة من الخدمات منها فتح الحسابات، وتحديث بيانات العملاء، ومنح القروض، وإصدار وتسليم البطاقات المصرفية، وإجراء التحويلات والخدمات المالية الرقمية.

بالإضافة إلى خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي، فضلًا عن تقديم الاستشارات المالية وبرامج التثقيف المالي للأفراد ولرواد الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب خدمة استقبال الشكاوى.

أنواع الوحدات

تعليمات البنك المركزي حددت ثلاثة أنواع من وحدات التواجد وهي الوحدات المتنقلة مثل الأتوبيسات أو السيارات المجهزة.

وكذلك الوحدات الثابتة وتتضمن منافذ مصرفية صغيرة ذات بنية تحتية منخفضة التكلفة يمكن إقامتها داخل مراكز الشباب أو الجمعيات الزراعية، أو المنافذ التجارية.

بالإضافة إلى الوحدات المؤقتة والتي تستخدم لتقديم خدمات التثقيف المالي وأنشطة الترويج للخدمات المصرفية والخدمات الاستشارية وبعض الخدمات المصرفية الأخرى.

وأكد البنك المركزي أن هذه التعليمات تمثل خطوة استراتيجية استجابة لاحتياجات السوق المصري عبر تقديم نماذج جديدة لتعزيز انتشار الخدمات المصرفية في مختلف المحافظات وذلك اتساقاً مع أفضل الممارسات الدولية، وفي إطار مواصلة جهود المركزي لتحقيق الشمول المالي لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن معدلات الشمول المالي في مصر شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية بفضل جهود البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي؛ ما أسهم في رفع تصنيف مصر بين الدول النظيرة.

فقد بلغ معدل نمو معدلات الشمول المالي خلال الفترة من ۲۰۱٦ إلى ۲۰۲٤ بنحو ٢٠٤٪؜، بينما بلغ معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو ٣٨١٪؜ خلال نفس الفترة.