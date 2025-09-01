بأول عطاء بعد قرار المركزي.. تراجع سعر الفائدة 0.5% على أذون الخزانة

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات البنك المركزي تراجع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة المحلية بمصر أجل 3 أشهر "91 يوما" إلى نحو 0.5% إلى نحو 27.18% من 27.68% في عطاء الأحد في أول رد فعل بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.

فيما تراجع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 9 أشهر "273 يوما" إلى نحو 0.4% إلى نحو 26.3% مقابل نحو 26.69% بالعطاء السابق.

جاء ذلك بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة 2% في اجتماع الخميس للمرة الثالثة منذ 2025 إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.

وباع البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية في عطاء الأحد أذون خزانة 3 و9 أشهر بنحو 62.3 مليار جنيه بزيادة 12% عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 55 مليار جنيه وسط تراجع سعر الفائدة.

يساهم كل خفض في سعر الفائدة بنسبة 1% في توفير 75 و80 مليار جنيه على الموازنة العامة للدولة، وفق بيانات سابقة لوزارة المالية.