كتبت- منال المصري:

يبدأ طارق فايد بداية من اليوم مباشرة مهام الرئيس التنفيذي لـ"المصرف المتحد" خلفا لـ أشرف القاضي الذي تقدم باستقالته من منصبه قبل أسبوعين بشكل مفاجئ.

يحظى طارق فائد بخبرة مصرفية تمتد لـ 40 عاما تقلد خلالها العديد من المناصب آخرها الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة لمدة دورتين متتاليتين.

وبحسب بيان المصرف المتحد اليوم، فقد أعلن طارق فايد عن 4 محاور رئيسية للاستراتيجية المقبلة تعتمد على التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

المصرف المتحد الذي يمتلك فيه البنك المركزي النسبة الحاكمة والمطروح بالبورصة المصرية يقدم حزم متنوعة من الحلول البنكية التقليدية والرقمية سواء المتوافقة مع أحكام الشريعة أو الطرق التقليدية لتناسب شرائح العملاء المختلفة.

يمتلك المصرف المتحد شبكة فروع بجميع انحاء الجمهورية وتبلغ 68 فرعا وبالإضافة إلى 225 ماكينة صراف آلي.