كتبت- منال المصري:

يبدأ بنكا الأهلي ومصر الحكوميان من اليوم بيع شهادات الادخار ذات العائد الثابت والمتدرج بالجنيه بالأسعار الجديدة بعد قرار خفض الفائدة.

كان بنكا الأهلي ومصر أعلنا أمس خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار للعائد الثابت 1.5% وعلى العائد المتدرج بين 1.5% و4% وفق دورية صرف العائد والسنة.

تزامن ذلك مع خفض البنك المركزي سعر الفائدة 2% للمرة الثالثة منذ 2025 إلى 22%

.للإيداع و23% للإقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية السادس يوم الخميس

وتطبق الأسعار المخفضة على الإصدارات الجديدة فيما سيظل العملاء القائمين يتمتعون

بالأسعار المرتفعة دون تغيير حتى انتهاء آجالها.

ويقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر بعد خفضها من اليوم.

البنك الأهلي

الشهادة الثلاثية "البلاتينية" للعائد الثابت: تراجعت إلى 17% بدلا من 18.5% يصرف شهريا.

الشهادة الثلاثية "البلاتينية" للعائد المتناقص:

خفض سعر العائد إلى 13.5% و23% بدلا من 15% و27% وفق دورية صرف العائد شهري أو سنوي ومدتها.

الحد الأدنى للشراء: يبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه.

بنك مصر

شهادة "القمة" الثلاثية للعائد الثابت: تراجع سعر العائد إلى 17% سنوياً بدلاً من 18.5% يصرف شهريا.

شهادة ابن مصر الثلاثية ذات العائد الثابت الشهري المتناقص للعائد الشهري: تراجع إلى 20.5% في السنة الأولى و17% في الثانية و13.5% في الثالثة بدلا من 23%، و19.5%، و16% على التوالي.

الحد الأدنى للشراء: يبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه.