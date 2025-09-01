إعلان

من اليوم.. تفاصيل أسعار الفائدة على الشهادات بعد خفضها في بنكي الأهلي ومصر

11:47 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

أسعار الفائدة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

يبدأ بنكا الأهلي ومصر الحكوميان من اليوم بيع شهادات الادخار ذات العائد الثابت والمتدرج بالجنيه بالأسعار الجديدة بعد قرار خفض الفائدة.

كان بنكا الأهلي ومصر أعلنا أمس خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار للعائد الثابت 1.5% وعلى العائد المتدرج بين 1.5% و4% وفق دورية صرف العائد والسنة.

تزامن ذلك مع خفض البنك المركزي سعر الفائدة 2% للمرة الثالثة منذ 2025 إلى 22%

.للإيداع و23% للإقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية السادس يوم الخميس

وتطبق الأسعار المخفضة على الإصدارات الجديدة فيما سيظل العملاء القائمين يتمتعون

بالأسعار المرتفعة دون تغيير حتى انتهاء آجالها.

ويقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر بعد خفضها من اليوم.

البنك الأهلي

الشهادة الثلاثية "البلاتينية" للعائد الثابت: تراجعت إلى 17% بدلا من 18.5% يصرف شهريا.

الشهادة الثلاثية "البلاتينية" للعائد المتناقص:

خفض سعر العائد إلى 13.5% و23% بدلا من 15% و27% وفق دورية صرف العائد شهري أو سنوي ومدتها.

الحد الأدنى للشراء: يبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه.

بنك مصر

شهادة "القمة" الثلاثية للعائد الثابت: تراجع سعر العائد إلى 17% سنوياً بدلاً من 18.5% يصرف شهريا.

شهادة ابن مصر الثلاثية ذات العائد الثابت الشهري المتناقص للعائد الشهري: تراجع إلى 20.5% في السنة الأولى و17% في الثانية و13.5% في الثالثة بدلا من 23%، و19.5%، و16% على التوالي.

الحد الأدنى للشراء: يبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الفائدة الشهادات البنك الأهلي البنك المصري العائد الثابت والمتدرج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

250 جنيهًا للسكني و5 أضعاف للتجاري.. بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم
محيي الدين: أعمق أزمات اقتصاد مصر لا تزال قائمة.. وأقترح الإصلاح بعيدا عن صندوق النقد
"التعليم" تعلن موعد إتاحة الكتب الإلكترونية لطلاب الثانوية 2026
بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة