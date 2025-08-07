كتبت- منال المصري:

أعلن بنك القاهرة، وقف قيود المصروفات الإدارية على فتح حسابات الشمول المالي "وفر" مجاناً وبدون حد أدنى لفتح الحساب وذلك بالجنية المصري او بالدولار، لمدة أسبوعين ضمن مشاركته باليوم العالمي للشباب إحدى مبادرات البنك المركزي للشمول المالي.

وبحسب بيان البنك اليوم، تضمن الفعاليات إصدار بطاقة ميزة للخصم المباشر والبطاقات المدفوعة مقدمًا بالجنية المصري مجاناً، وايضاً الاشتراك المجاني في خدمات الإنترنت والموبايل البنكي ومحفظة "قاهرة كاش" للعملاء الجدد والقائمين.

يتيح حساب "وفر الجاري" و"وفر بيزنس" المخصصين لأصحاب الأنشطة الاقتصادية والمشروعات متناهية الصغر وأصحاب الأنشطة التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والعاملين المستقلين (Free lancers) الذين لا يمتلكون مستندات رسمية لإثبات نشاطهم ، وذلك بإجراءات ميسرة تشمل الإصدار المجاني دون حد أدنى وبعائد مميز يُحتسب يوميًا.

كما أصدر بنك القاهرة حساب جديد ضمن منتجات الشمول المالي "وفر مايكرو" والخاص بعملاء التمويل متناهي الصغر، والذي يسمح بالتعاملات التجارية على الحساب واستقبال وتحويل ودفع الأموال الخاصة بالنشاط مباشرة من الحساب في أي وقت.

نجح بنك القاهرة في جذب نحو 128 ألف عميل جديد من خلال حسابات الشمول المالي حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025، حيث بلغت نسبة العملاء من فئة الشباب (15 إلى 35 عامًا) نحو 52% من إجمالي حسابات الشمول المالي.

يتواجد البنك خلال فعاليات الحملة في العديد من المواقع الخارجية مثل الأندية، ومراكز الشباب، والجامعات، لتسهيل فتح الحسابات وتقديم الخدمات البنكية مباشرة للمواطنين.

كما يعقد البنك ندوات للتثقيف المالي ودعم فئات المجتمع في عدة محافظات منها بني سويف، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والمنصورة، وطنطا، فضلاً عن تعاون البنك مع شركة "بانكر لاونج" لإعداد ورش عمل للتثقيف المالي وفتح حسابات مجانية للشباب.