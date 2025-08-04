أرباح بنك الكويت الوطني مصر ترتفع 30% إلى 4.1 مليار جنيه في 6 أشهر

كتبت- منال المصري:

ارتفع صافي أرباح بنك الكويت الوطني مصر بنسبة 30% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 4.1 مليار جنيه (ما يعادل 25.65 مليون دينار كويتي).

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن صافي إيرادات النشاط ارتفع 28% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 7.7 مليار جنيه، كما زاد صافي الدخل من العائد 31% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 6.7 مليار جنيه.

كما زاد صافي الدخل بخلاف العائد والعمولات بنسبة 35% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 199 مليون جنيه في حين إرتفعت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط بحوالي 1 % لتصل إلي 24% في نهاية النصف الأول من عام 2025.

ارتفع رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 10% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 115 مليار جنيه بنهاية يونيو مقارنة بديسمبر الماضي.

وزادت ودائع العملاء 4% خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 166 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 160 مليار جنيه تقريبا فى نهاية ديسمبر 2024.

وإرتفع معدل صافى الدخل من العائد إلى صافى إيرادات النشاط ليصل إلى 87 % في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقابل 85% في نهاية نفس الفترة من عام 2024.

و قد بلغ معدل العائد على متوسط الأصول 4 % في نهاية النصف الأول من عام 2025 كما بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية 35 % في نهاية النصف الأول من عام 2025.

وقالت شيخة البحر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر إن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال المجموعة وتعتبرها دائماً السوق المحلي الثاني لها، حيث أصبح للبنك "وهو أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر" بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نمواً، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية".

وأضافت البحر إنه بمجرد انتهاء حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة فإن ذلك سيساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، وسيكون هناك فرص أكبر للاستثمار وهو ما يجعلنا متفائلين بشأن الآفاق المستقبلية التي تلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري".

من جهته، قال ياسر الطيب نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر "إن المؤشرات المالية القوية التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام الجاري إنما تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة رغم كل التحديات الاستثنائية التي يمر بها مجتمع الأعمال محلياً وعالمياً بسبب الاضطرابات السياسية وتداعياتها الاقتصادية".