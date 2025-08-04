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تراجع كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

11:33 ص الإثنين 04 أغسطس 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 10 قروش و 14 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الاثنين 4-8-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.49 جنيه للشراء، و48.59 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

بنك مصر: 48.49 جنيه للشراء، و48.59 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.48 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.49 جنيه للشراء، و48.59 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

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