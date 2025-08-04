تراجع كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 10 قروش و 14 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الاثنين 4-8-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.49 جنيه للشراء، و48.59 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.
بنك مصر: 48.49 جنيه للشراء، و48.59 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.48 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.49 جنيه للشراء، و48.59 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
فيديو قد يعجبك: