أفريكسيم بنك يطلق أول دفعة من برنامج تسريع الشركات الناشئة في القاهرة

أطلق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) رسميًا الدفعة الأولى من برنامجه "أفريكسيم بنك أكسيليريتور"، الذي يجمع 8 شركات ناشئة واعدة من مختلف أنحاء أفريقيا والشتات الأفريقي، وذلك خلال أسبوع افتتاحي مكثف يُعقد في القاهرة في الفترة من 23 إلى 27 مارس 2026.

وبحسب بيان البنك اليوم، فقد تم اختيار هذه الدفعة من بين أكثر من 1600 طلب مشارك، وهي تمثل بعضًا من أكثر المشاريع الواعدة التي تعمل على بناء بنية تحتية رقمية للتجارة البينية الأفريقية من مختلف أنحاء القارة.

قطاعات الشركات الناشئة

وتعمل هذه الشركات الناشئة في قطاعات رئيسية تشمل المدفوعات عبر الحدود، والخدمات اللوجستية الرقمية، ومنصات التصدير الزراعي، وحلول المؤسسات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتمويل سلاسل التوريد، وتعبئة استثمارات المغتربين.

تمويل برنامج الشركات الناشئة

في إطار هذا البرنامج، الذي وضع تصوره وصممه وأداره أفريكسيم بنك سيتم دعم الشركات الناشئة المؤهلة باستثمار يصل إلى 250 ألف دولار، وفقًا لمعايير الاستثمار القياسية وإجراءات التدقيق اللازمة، بالإضافة إلى الإرشاد، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وإقامة شراكات استراتيجية تهدف إلى تسريع توسعها في جميع أنحاء أفريقيا.

شهد أسبوع انطلاق البرنامج في القاهرة، الذي بدأ في مقر بنك التصدير والاستيراد الأفريقي في 24 مارس 2026، سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع قيادة البنك وخبراء الصناعة والموجهين وشركاء النظام البيئي.

قيادة مستقبل التجارة الرقمية في أفريقيا

خلال الاجتماع الافتتاحي، سلّط هيثم المعايرجي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك التجارة العالمية في أفريكسيم بنك، الضوء على أهمية هذا الحدث وقال إن اليوم، ننتقل من الوعود إلى التنفيذ، لأننا ندرك حقيقة أساسية حيث التجارة لا تتم عبر صفحات الوثائق السياسية، بل تتم من خلال الشركات، ورواد الأعمال، والمبتكرين.

وأضاف أن برنامج التسريع يعد جزءًا من طموح أوسع بكثير حيث أفريقيا تتوسع فيها الشركات الناشئة في جميع أنحاء القارة بشكل طبيعي، وتُمارس فيها التجارة بسلاسة عبر الحدود، وتعمل فيها القارة كقوة اقتصادية متكاملة حقًا.

مزايا برنامج تسريع الشركات الناشئة

يقدم برنامج التسريع قيمة مضافة متميزة من خلال الجمع بين ما يلي:

- الوصول المباشر إلى شبكة أفريكسيم بنك الأفريقية الشاملة التي تضم الحكومات والمؤسسات المالية والشركات والشركاء التجاريين

- فرص الوصول إلى الأسواق وتسهيل إبرام الصفقات عبر ممرات التجارة الأفريقية الرئيسية.

- التوجيه التنظيمي والسياسي، بالاستفادة من علاقات البنك مع البنوك المركزية والهيئات التنظيمية.

- مسارات التكامل في النظام البيئي للتجارة الرقمية التابع للبنك، بما في ذلك بوابة التجارة الأفريقية (ATG) ونظام المدفوعات والتسوية الأفريقي الشامل (PAPSS)

ومن خلال هذه المبادرة، يُسهم البنك بفعالية في تطوير البنية التحتية الرقمية التي تدعم تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA)، واضعًا نفسه في طليعة الجهود الرامية إلى دفع عجلة التجارة البينية الأفريقية، وتكامل الأسواق، والتحول الاقتصادي في جميع أنحاء القارة.