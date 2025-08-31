بنك مصر يخفض سعر الفائدة بين 0.15% و0.45% على الشهادات بالدولار 3 و5 سنوات
كتبت- منال المصري:
قرر بنك مصر اليوم في اجتماع لجنة الأصول والخصوم "ألكو" خفض سعر الفائدة 0.15% و0.45% على الشهادات بالدولار للعائد الثابت أجل 3 و5 سنوات.
جاء قرار بنك مصر بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.
الشهادات الثلاثية للعائد الثابت بالدولار:
سعر الفائدة: تم خفضها بين 0.4% و0.45% حسب دورية صرف العائد.
العائد الشهري: سجل 4.75% بدلاً من 5.15% للعائد الشهري.
العائد الربع سنوي: تراجع إلى 4.77% بدلاً من 5.20%.
العائد النصف سنوي: انخفض إلى 4.80% بدلاً من 5.25%.
العائد السنوي: انخفض إلى 4.85% بدلاً من 5.30% للعائد السنوي.
الشهادة لمدة خمس سنوات بالدولار
سعر الفائدة: تراجع سعر العائد بين 0.15% و0.2%.
العائد الشهري: تراجع إلى 4.85% بدلاً من 5%.
العائد الربع سنوي: انخفض إلى 4.87% بدلاً من 5.05%.
العائد النصف سنوي: تراجع إلى 4.90% بدلاً من 5.10%.
العائد السنوي: انخفض إلى 4.95% بدلاً من 5.15% للعائد السنوي.
وأكد بنك مصر أن هذه التعديلات تأتي في إطار مواكبة تطورات السوق وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.
