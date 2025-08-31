إعلان

بنك مصر يخفض سعر الفائدة بين 0.15% و0.45% على الشهادات بالدولار 3 و5 سنوات

03:50 م الأحد 31 أغسطس 2025

بنك مصر يخفض سعر الفائدة بين 0.15% و0.45% على الش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

قرر بنك مصر اليوم في اجتماع لجنة الأصول والخصوم "ألكو" خفض سعر الفائدة 0.15% و0.45% على الشهادات بالدولار للعائد الثابت أجل 3 و5 سنوات.

جاء قرار بنك مصر بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.

الشهادات الثلاثية للعائد الثابت بالدولار:

سعر الفائدة: تم خفضها بين 0.4% و0.45% حسب دورية صرف العائد.

العائد الشهري: سجل 4.75% بدلاً من 5.15% للعائد الشهري.

العائد الربع سنوي: تراجع إلى 4.77% بدلاً من 5.20%.

العائد النصف سنوي: انخفض إلى 4.80% بدلاً من 5.25%.

العائد السنوي: انخفض إلى 4.85% بدلاً من 5.30% للعائد السنوي.

الشهادة لمدة خمس سنوات بالدولار

سعر الفائدة: تراجع سعر العائد بين 0.15% و0.2%.

العائد الشهري: تراجع إلى 4.85% بدلاً من 5%.

العائد الربع سنوي: انخفض إلى 4.87% بدلاً من 5.05%.

العائد النصف سنوي: تراجع إلى 4.90% بدلاً من 5.10%.

العائد السنوي: انخفض إلى 4.95% بدلاً من 5.15% للعائد السنوي.

وأكد بنك مصر أن هذه التعديلات تأتي في إطار مواكبة تطورات السوق وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.

اقرأ أيضا:

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة على الشهادات بالدولار بين 0.15% و0.4% بداية من الاثنين

بنك مصر يقلص الفائدة 2% على حسابات الشباب والمعاشات وسوبر كاش

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة على الشهادات بالدولار بين 0.15% و0.4% بداية من الاثنين

بنك مصر يقرر خفض سعر الفائدة بين 1.5% و2.5% للشهادات بالجنيه للعائد الثابت والمتدرج

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الفائدة لشهادات الدولارية فض سعر الفائدة لبنك المركزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1.5% و4% على شهادات الادخار الثلاثية للعائد الثابت والمتدرجة
"ابعتوا أنس يحميها".. كيف تفاعل مصريون مع إعلان السفارة البريطانية إغلاق أبوابها؟
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: تحذر من 3 ظواهر بينها الأمطار الرعدية