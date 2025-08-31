كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 31-8-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات الخميس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.89 جنيه للشراء، بتراجع قرشين ، و12.97 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي: 13.20 جنيه للشراء، و 13.24 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.45 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش ، و 129.08 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 67.97 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش و 68.71 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 158.24 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش، و 159.25 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.