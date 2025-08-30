كتبت- منال المصري:

أتاح بنكا الأهلي ومصر فرصة للعملاء لشراء الشهادات مرتفعة العائد ذات الأجل الثابت خلال يومي الإجازة الجمعة والسبت قبل قرار خفض الفائدة عليها غدا من خلال قنواتهما الرقمية الإنترنت والموبايل البنكي.

جاء ذلك في أول رد فعل عقب قرار المركزي بخفض الفائدة بإعلان البنكين الحكوميين عقد اجتماع لجنة الأصول والخصوم "ألكو"- المسؤولة عن هيكل أسعار العائد- غدا الأحد لبحث سعر الفائدة على أوعية الادخار.

قرر البنك المركزي في خامس اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2025 الخميس خفض سعر الفائدة 2% للمرة الثالثة منذ بداية العام إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.

وتضمن أوعية الادخار التي سينظر فيها أكبر بنكين على مستوى القطاع المصرفي الأوعية ذات العائد الثابت هي شهادات الادخار والودائع وحسابات التوفير.

يطرح البنكان شهادات مشابهة للعائد المرتفع تتصدرها الشهادات الثلاثية للعائد الثابت 18.5% يصرف العائد شهريا ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه.

ثاني شهادة ذات العائد المتدرج التي تمنح عائد متناقص يتراوح بين 15% إلى 27% سنويا تتباين حسب دورية صرف العائد والسنة.

خطوات شراء الشهادات مرتفعة العائد اليوم قبل قرار خفض الفائدة من الأهلي ومصر غدا.

- الدخول على الصفحة الرئيسية للتطبيق التي تحتوي على الخدمات المتاح استخدامها من خلال الموبايل أو موقع البنك.

- الضغط على خانة تسجيل الدخول وكتابة الكود الخاص بالعميل والمكون من 8 أرقام ثم إدخال الرقم السري والضغط على دخول.

- الضغط على "إصدار شهادة أو وديعة" والاختيار حسب رغبة كل عميل.

- التأكيد على الحساب البنكي المراد الشراء منه الوعاء الادخاري ثم الضغط على المتابعة.

- يظهر أمام العميل معلومات كاملة عن الوعاء الادخاري الذي قام العميل بتحديد الاستثمار فيه، ويتاح له الضغط على زر التأكيد أو إلغاء.

- بعد الضغط على تأكيد الشراء يتم إصدار الشهادة أو الوديعة التي قام بشرائها.

- تظهر رسالة تأكيد البنك بتنفيذ عملية الشراء وإدراج قيمة الوعاء الادخاري ضمن منتجاته في البنك.

- قد يواجه العملاء خطأ في تنفيذ العملية وعليهم المحاولة مرة أخرى.

- يتم تفعيل طلب العميل بشراء الشهادة مع أول يوم عمل للبنكين.