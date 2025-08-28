كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و 14 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.57 جنيهًا للشراء، و48.67 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.54 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.62 جنيه بتراجع 13 قرشًا، و48.71 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.