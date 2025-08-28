تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الخميس
كتبت- آية محمد:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و 14 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الخميس 28-8-2025، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع.
بنك البركة: 48.58 جنيه للشراء، و48.68 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.57 جنيهًا للشراء، و48.67 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.54 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.62 جنيه بتراجع 13 قرشًا، و48.71 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.
