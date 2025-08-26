كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 10 قروش و32 قرشًا، بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 26-8-2025، مقارنة بمستواه ببداية تعاملات اليوم، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بتعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.63 جنيه للشراء، و48.73 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.59 جنيه للشراء، و48.69 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.57 جنيهًا للشراء، و48.67 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.6 جنيه للشراء، و48.7 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.79 جنيه بزيادة 31 قرشًا، و48.89 جنيه للبيع، بزيادة 32 قرشًا.