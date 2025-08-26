كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-8-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس ، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.87 جنيه للشراء ، و12.93 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الاماراتي: 13.17 جنيه للشراء، و 13.21 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.18 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و 128.79 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.29 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و 13.30 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردنى: 67.83 جنيه للشراء، و 68.57 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 157.99 جنيه للشراء، بزيادة 26 قرشًا ، و 158.91 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا.