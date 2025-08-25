"فيتش سوليوشنز" تتوقع خفض المركزي سعر الفائدة 1 و2% الخميس المقبل

كتبت- منال عمر:

توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز في الخدمة التابعة لها "BMI"، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بين 1% و2% خلال اجتماع الخميس المقبل بدعم تراجع معدل التضخم في يوليو الماضي.

ويعقد البنك المركزي خامس اجتماع له خلال 2025 الخميس المقبل وسط زيادة الرهان بين المحللين والمصرفيين على خفض مرتقب للفائدة.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 3.25% على مرتين لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف منها 2.25% في أبريل الماضي و1% في مايو قبل أن يبقي عليها دون تغيير في اجتماعه السابق عند 24% للإيداع و25% للإقراض.

وأشارت المؤسسة في تقرير له حول مصر إلى أن خفض المركزي للفائدة المتوقع سيأتي بدعم تباطؤ معدل التضخم، ومرونة تدفق الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون الخزانة، والحاجة إلى خفض تكلفة خدمة الدين.

وكذلك تراجع حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية، وزيادة تخفيف السياسة النقدية لدى البنوك المركزية الرئيسية عالميًا، وهي عوامل رئيسية ستدفع البنك المركزي المصري إلى مواصلة تخفيف دورة سياسته النقدية.

تباطأ معدل التضخم على مستوى مدن مصر للشهر الثاني على التوالي إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو.

تراجع العائد الحقيقي

وتوقعت فيتش سوليوشنز أن تنخفض أسعار الفائدة الحقيقية من 11% إلى حوالي 8% بنهاية عام 2025، إلا أن هذا سيظل من بين أعلى المعدلات عالميًا وسيحافظ على جاذبية أدوات الدين المصرية لمستثمري المحافظ.