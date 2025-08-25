إعلان

منها الدينار الكويتي.. انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

10:43 ص الإثنين 25 أغسطس 2025

أسعار العملات العربية

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 25-8-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس ، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.85 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الاماراتي: 13.15 جنيه للشراء، و 13.19 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 126.97جنيه للشراء، و 128.56 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.27 جنيه للشراء، بتراجع قرشين ، و 13.29 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 67.72 جنيه للشراء، و 68.46 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 157.73 جنيه للشراء بتراجع 29 قرشًا، و 158.71 جنيه للبيع، بتراجع 31 قرشًا.

