كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، ببقيمة تتراوح بين 3 و 8 قروش، خلال التعاملات الأولى للبنوك اليوم الأحد 24-8-2025، مقارنة بمستواه ببداية تعاملات الأحد ، ليعود للتراجع مجددا إلى أدنى مستوى له خلال عام، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.42 جنيه للشراء، و48.52 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.