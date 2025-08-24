إعلان

سعر الدولار يعود للتراجع إلى أدنى مستوى له خلال عام خلال تعاملات اليوم

10:50 ص الأحد 24 أغسطس 2025

سعر الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، ببقيمة تتراوح بين 3 و 8 قروش، خلال التعاملات الأولى للبنوك اليوم الأحد 24-8-2025، مقارنة بمستواه ببداية تعاملات الأحد ، ليعود للتراجع مجددا إلى أدنى مستوى له خلال عام، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.42 جنيه للشراء، و48.52 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار تراجع سعر الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد حادث أبو تلات.. تحذير جديد لرواد الإسكندرية: ممنوع نزول البحر في هذه الشواطئ- صور
سعر الدولار يعود للتراجع إلى أدنى مستوى له خلال عام في تعاملات اليوم