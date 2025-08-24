سعر الدولار يعود للتراجع إلى أدنى مستوى له خلال عام خلال تعاملات اليوم
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، ببقيمة تتراوح بين 3 و 8 قروش، خلال التعاملات الأولى للبنوك اليوم الأحد 24-8-2025، مقارنة بمستواه ببداية تعاملات الأحد ، ليعود للتراجع مجددا إلى أدنى مستوى له خلال عام، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 48.42 جنيه للشراء، و48.52 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
