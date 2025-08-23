مؤشر داو جونز يسجل إغلاقًا قياسيًا وسط ترحيب "وول ستريت" بتصريحات باول

رويترز- منال المصري:



أنهت الأسواق الأميركية جلسة الجمعة على ارتفاع، حيث سجل مؤشر داو جونز الصناعي إغلاقًا قياسيًا، مرتفعًا بمقدار 846.24 نقطة أو بنسبة 1.89%، ليصل إلى 45,631.74 نقطة، متجاوزًا أعلى إغلاق سابق له في ديسمبر 2024.

جاء هذا الارتفاع بعد أن ألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال كلمته في مؤتمر جاكسون هول إلى احتمال خفض سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل، ما عزز توقعات المستثمرين ورفع من معنويات السوق.

كما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.52%، لينهي سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.88%.

وشهدت القطاعات الرئيسية ارتفاعًا واسع النطاق، حيث تصدر قطاع السلع الاستهلاكية المكاسب بارتفاع 3.18%. كما قفز مؤشر أشباه الموصلات في فيلادلفيا بنسبة 2.7%، وحققت شركات التكنولوجيا الكبرى، وعلى رأسها شركة تسلا، مكاسب قوية بلغت 6.2%.

وأشار محللون إلى أن تصريحات باول "فتحت الباب" أمام خفض الفائدة، مما أطلق موجة من التفاؤل في الأسواق. وارتفعت احتمالات خفض الفائدة في سبتمبر إلى حوالي 90%، مقارنة بـ75% قبل خطاب باول.