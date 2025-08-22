إعلان

ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

04:17 م الجمعة 22 أغسطس 2025

سعر الريال السعودي

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.89 جنيه للشراء بزيادة 6 قروش، و12.97 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

بنك مصر: 12.89 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و12.97 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

بنك القاهرة: 12.85 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و12.93 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك الإسكندرية: 12.93 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.92 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

