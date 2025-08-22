ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع
كتبت- آية محمد:
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.89 جنيه للشراء بزيادة 6 قروش، و12.97 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.
بنك مصر: 12.89 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و12.97 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.
بنك القاهرة: 12.85 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و12.93 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.
بنك الإسكندرية: 12.93 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.92 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
