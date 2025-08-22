سعر الدولار يرتفع أمام الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار خلال أسبوع، بقيمة تتراوح بين 16 و43 قرشًا في 10 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.44 جنيه للشراء، و48.54 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.42 جنيهًا للشراء، و48.52 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.75 جنيه، و48.85 جنيه للبيع، بزيادة 43 قرشًا للشراء والبيع.