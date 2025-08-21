تابعتان لبنك تنمية الصادرات تتخارجان بكامل حصتهما من شركتين

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات تخارج شركتي ايجيبت كابيتال القابضه" و"الاستثمارات العقارية" التابعتين له للتوقيع على عقد بيع كامل حصتهما في رؤوس أموال شركة تنمية السياحة المصرية" و"شركة الاستثمارات السياحية بسهل حشيش".

وبحسب إفصاح البنك في البورصة اليوم، فإنه لما كان إرسال دراسة القيمة العادلة أو سعر التنفيذ في الوقت الحالي قبل التنفيذ سيؤثر سلبيا على إتمام البيع، يرغب البنك في تطبيق ما أجازه البند الثالث من المادة 28 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المعدلة بقرار مجلس إدارة البورصة في 18 من يناير 2025.