ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك خلال تعاملات اليوم

10:28 ص الخميس 21 أغسطس 2025

سعر الريال السعودي

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك ، خلال تعاملات اليوم الخميس 21-8-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.89 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.89 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و12.97 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك القاهرة: 12.85 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.93 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.92 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.

