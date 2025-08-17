كتبت- دينا كرم:



تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات الأحد 17-8-2025، بينما ارتفع في بنك الإسكندرية، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.26 جنيه للشراء، و48.36 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.22 جنيهًا للشراء، و48.32 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.31 جنيه، بتراجع قرش، و48.4 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.





