كتبت- منال المصري:

قرر بنك QNB مصر رفع حد تدبير العملات الأجنبية للعملاء المسافرين بالخارج إلى 10 آلاف دولار، في خطوة تهدف إلى توفير مرونة أكبر وتلبية احتياجاتهم المالية أثناء السفر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزامه المستمر بدعم عملائه، وتقديم حلول مصرفية متطورة تسهّل تعاملاتهم الدولية، بما يتماشى مع متطلبات السفر والإنفاق بالخارج، وفق بيان البنك اليوم.

كان بنك QNB مصر أعلن أمس رفع حد الاستخدام الدولي للبطاقات الائتمانية إلى 10 آلاف دولار شهريا، وتخفيض رسوم تدبير العملة الأجنبية الى 2% على المعاملات بالعملات الأجنبية اعتباراً من الغد على بطاقات الائتمان (التجزئة، والأعمال، وببساطة).