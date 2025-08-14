إعلان

بنك QNB يرفع حد تدبير العملة للعملاء المسافرين بالخارج إلى 10 آلاف دولار

11:50 ص الخميس 14 أغسطس 2025

بنك قطر الوطني QNB

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

قرر بنك QNB مصر رفع حد تدبير العملات الأجنبية للعملاء المسافرين بالخارج إلى 10 آلاف دولار، في خطوة تهدف إلى توفير مرونة أكبر وتلبية احتياجاتهم المالية أثناء السفر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزامه المستمر بدعم عملائه، وتقديم حلول مصرفية متطورة تسهّل تعاملاتهم الدولية، بما يتماشى مع متطلبات السفر والإنفاق بالخارج، وفق بيان البنك اليوم.

كان بنك QNB مصر أعلن أمس رفع حد الاستخدام الدولي للبطاقات الائتمانية إلى 10 آلاف دولار شهريا، وتخفيض رسوم تدبير العملة الأجنبية الى 2% على المعاملات بالعملات الأجنبية اعتباراً من الغد على بطاقات الائتمان (التجزئة، والأعمال، وببساطة).

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

بنك QNB رفع حد تدبير العملة العملاء المسافرين بالخارج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الفاصل المداري يتقدم داخل مصر.. رياح حارة وأتربة وسحب رعدية وأمطار
انكسار الموجة الحارة تدريجيًا.. "الأرصاد" تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس
معاملة المثل.. وزير الخارجية: خفضنا تأمين سفارات غربية ردا على الاعتداء على سفاراتنا -فيديو